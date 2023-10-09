Песков заявил, что часть западных вооружений с Украины направляется по всему миру

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Часть вооружений, которая отправляется Украине от западных стран, распространилась уже по всему миру. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что вооружение, которое западные государства передавали Украине, оказалось на Ближнем Востоке.

"Очевидно, что сотни тысяч тонн вооружений, которые коллективный Запад направляет на территорию Украины, распродается по всему миру, неся в разные страны и регионы мира смертельную опасность", – подчеркнул он.

По этой причине официальный представитель Кремля заявил, что нужно подождать результатов расследования разведки Израиля о том, как в страну попало то или иное вооружение.

"Израиль имеет всю необходимую разведывательную инфраструктуру для того, чтобы выяснить, откуда взялось то или иное вооружение", – добавил Песков.

Также пресс-секретарь президента РФ прокомментировал вопрос о президентских выборах на Украине и отметил, что украинцы должны сами решить, что делать с действующим в стране режимом.

"Ясно, что киевский режим принес очень много зла народу Украины. Что они будут с ним делать – это уже их выбор, это не наше дело", – подытожил он.

В свою очередь, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT также отреагировал на информацию о том, что поставленное Западом Украине оружие в итоге оказалось на Ближнем Востоке.

По его словам, многие говорили о том, что западное оружие, поставляемое Киеву, может оказаться в других горячих точках. Как он утверждает, Украина, вероятно, получила за это хорошие деньги. При этом эксперт отметил, что в случае выбора между Украиной и Израилем последняя страна окажется для Запада предпочтительнее.

"Для Запада Израиль – аванпост свободы, демократии на Ближнем Востоке. Но если произойдет расширение конфликта, а оно уже сейчас видно, или будет втянут Иран и будет угроза нацбезопасности Израиля, то, хочет Америка или нет, ей придется вовлечься в этот конфликт", – подчеркнул политолог.

По мнению Блохина, для США это уже станет проблемой, поскольку все их силы "будут распылены" не только на Израиль, но и на Украину.

"Главный геополитический приз для США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поэтому за двумя зайцами можно угнаться и ни одного не поймать", – заключил эксперт.

Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо сообщил, что вооружение, которое западные государства передавали Украине, оказалось на Ближнем Востоке и используется сейчас в кровопролитных битвах. Вместе с этим он указал, что сложившаяся ситуация ведет к организованному мировому хаосу.

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