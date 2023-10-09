Поставляемое Украине западное оружие оказалось на Ближнем Востоке

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Вооружение, которое западные государства передавали Украине, оказалось на Ближнем Востоке и используется сейчас в кровопролитных битвах. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на лидера французской партии "Патриоты" Флориана Филиппо.

"Мы предупреждали! Его (оружия на Ближнем Востоке. – Прим. ред.) достаточно много!" – подчеркнул политик.

Вместе с этим он указал, что сложившаяся ситуация ведет к организованному мировому хаосу.

Днем ранее аналогичным вопросом задалась конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин. Она предположила, что боевики радикального палестинского движения ХАМАС могли получить американское вооружение с Украины для начала атаки на Израилю.

Тейлор Грин также рассказала, что западное оружие могло попасть радикалам через Афганистан.