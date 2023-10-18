Зеленский сообщил о готовности баллотироваться на следующих выборах – СМИ

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о своем намерении участвовать в следующих президентских выборах в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, действующий президент считает, что военное положение на Украине не является помехой для проведения выборов. Однако для этого потребуется, чтобы Верховная рада приняла соответствующий закон.

В статье говорится, что Зеленский соглашается на второй срок под давлением Запада, он готов на все ради победы.

Ранее в Европарламенте сообщили о поддержке Зеленского на выборах президента Украины. Депутат от Франции Тьерри Мариани не смог представить, что члены ЕП проголосуют за другого кандидата.

При этом депутат от Хорватии Иван Вилибор Синчич заявил, что решение о проведении президентских выборов на Украине будет приниматься в США, а Европа в данном вопросе является марионеткой.

До этого СМИ писали, что украинский лидер использует тему невозможности проведения выборов в стране, чтобы сохранить свою власть.



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