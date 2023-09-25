Жена Зеленского усомнилась в участии мужа в выборах на Украине

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Жена президента Украины Елена Зеленская усомнилась, что ее супруг примет участие в украинских выборах 2024 года, сообщает RT со ссылкой на Business Insider.

По ее словам, это будет зависеть от того, нужен ли он украинскому обществу в качестве лидера страны.

Она добавила, если Зеленский почувствует, что общество Украины не хочет видеть его в руководстве, то он не будет баллотироваться.

Ранее СМИ писали, что Владимир Зеленский использует тему невозможности проведения выборов в стране, чтобы сохранить свою власть.

Иранское издание Hamshahri указывает, что важно не то, что не будет самих выборов, а то, как эта тема используется, чтобы действующий президент оставался у власти.

В публикации также говорится, что с начала СВО России на Украине Зеленский неоднократно продлевал военное положение и всеобщую мобилизацию, что также оказало влияние на дату выборов.