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Многие украинцы не одобряют действия режима президента Украины Владимира Зеленского, сообщил радио КП экс-продюсер популярных украинских музыкальных групп Юрий Бардаш.

По его словам, таких людей на Украине много, хоть и не большинство. Он отметил, что в основном это те, кто не поддерживает Киев, просто молчат.

"Промыли их там серьезно, но люди сидят, молчат. Но со мной люди переписываются. Поддерживают. Я их поддерживаю чем могу. Касательно шоу-бизнеса что хочу отметить? В прошлом году группа "Калуш" на Украине выиграла "Евровидение". В этом месяце они выступают на открытии бензоколонки. Нет, автомойки, извините", – заключил Бардаш.

Ранее журналист CNN Фарид Закария был шокирован действиями украинского лидера Владимира Зеленского, который во время интервью пытался оправдать коррупцию на Украине.

Украинский лидер поделился "любопытными размышлениями" о коррупции. Зеленский признал, что такие случаи действительно были, однако иностранной помощи это якобы не касалось. Как пишут СМИ, у самих граждан Украины такая проблема не вызывает удивления, а в нынешней ситуации большинство обвиняет самого Зеленского.

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