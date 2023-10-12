Журналист CNN был шокирован попыткой Зеленского оправдать коррупцию – СМИ

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Журналист CNN Фарид Закария был шокирован действиями украинского лидера Владимира Зеленского, который во время интервью пытался оправдать коррупцию на Украине. Об этом пишет издание Do Rzeczy.

По данным газеты, в ходе встречи президента и журналиста у последнего "заметно округлялись глаза". Издание отметило, что украинский лидер поделился "любопытными размышлениями" о коррупции. Зеленский признал, что такие случаи действительно были, однако иностранной помощи это якобы не касалось.

"Возможно, украинский президент хочет похвастаться какой-то особой дисциплинированностью коррумпированных чиновников? Что они грабят только и исключительно украинцев, а западные деньги, несмотря на имеющиеся возможности, они и пальцем не тронут?" – говорится в статье.

В материале также указали, что у самих граждан Украины такая проблема не вызывает удивления, а в нынешней ситуации большинство обвиняет самого Зеленского. Победу Киева в борьбе с коррупцией, вероятно, и вовсе невозможно даже вообразить, считают авторы статьи.

Ранее Зеленский обвинил российскую сторону в распространении ложной информации о коррупции в стране. По его словам, Киев ничего не крал у западных партнеров. Однако после он уточнил, что люди и случаи бывают разные.

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