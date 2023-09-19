Спикер Маккарти потребует от Зеленского отчитаться за потраченные деньги на ВСУ

Фото: AP/TAСС/J. Scott Applewhite

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что встретившись с президентом Украины Владимиром Зеленским, потребует от него отчетности за предоставленную Киеву помощь, а не гарантирует новый раунд финансирования. Об этом сообщает РИА Новости.

"Зеленский что, избран в конгресс? Он наш президент? Я не собираюсь ничего обещать. У меня есть к нему вопросы – где отчетность за деньги, которые мы уже потратили, каков план достижения победы. Я думаю, это то, что американское общество хочет знать", – заявил он.

Маккарти также подтвердил, что Зеленский встретится с членами конгресса в четверг 21 сентября, когда тот прибудет в Вашингтон. Республиканец подчеркнул, что желает, чтобы конфликт на Украине закончился, но отметил, что с самого начала говорил о необходимости подотчетности.

"Я хочу услышать планы достижения победы", – резюмировал он.

Ранее СМИ сообщали о том, что представители республиканской партии в конгрессе США, выступающие против финансовой поддержки Украины, могут попросить создать контролирующий орган, который будет следить за финансированием Киева. Главной целью органа станет предотвращение коррупции.

В Конгрессе США протестуют против оказания помощи Украине – СМИ