В Европарламенте заявили о поддержке Зеленского на выборах президента Украины

Фото: ТАСС/AP/Fermin Rodriguez

Евросоюз и США в случае проведения президентских выборов на Украине поддержат кандидатуру Владимира Зеленского. Об этом сообщает газета "Известия".



"Мне трудно представить, чтобы ЕС поддерживал другого кандидата", – заявил депутат Европарламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани.

Депутат ЕП от Германии Гуннар Бек согласился с мнением коллеги. По его словам, в ЕС давно был сделан выбор в пользу действующего президента. Он подчеркнул, что страны Запада не заинтересованы в выставлении Украины как разделенной нации с расколом в политическом руководстве.

"Для ЕС Украина – это Зеленский, а Зеленский – это Украина", – подчеркнул Бек.

Депутат Европарламента от Хорватии Иван Вилибор Синчич заявила, что решение о проведении президентских выборов на Украине будет приниматься в США, а Европа в данном вопросе является марионеткой.

Ранее жена президента Украины Елена Зеленская усомнилась, что ее супруг примет участие в украинских выборах 2024 года. Она добавила, если Зеленский почувствует, что общество Украины не хочет видеть его в руководстве, то он не будет баллотироваться.