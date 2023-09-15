Министр обороны ФРГ вышел из себя в разговоре с мэром Киева

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Глава Минобороны Германии Борис Писториус разозлился во время разговора с мэром Киева Виталием Кличко в Мюнстере после его вопроса о возможной отправке Украине крылатых ракет Taurus. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на конференцию по случаю 375-летия подписания Вестфальского мира.

Мэр Киева снова подчеркнул на пресс-конференции, насколько Украине важны поставки Taurus.

"Я несколько удивлен. Почему вы постоянно акцентируете внимание на этом маленьком аспекте, по которому у нас нет стопроцентного консенсуса?" – заявил министр ФРГ с заметным раздражением в ответе.

Кроме того, Писториус был недоволен, что никто не выделяет огромную поддержку Германией украинской стороны. Несмотря на это, глава Минобороны Германии отметил, что они не торопились в вопросе поставок танков Leopard, поскольку ожидали ответа от США.

Однако министр добавил, что сейчас ФРГ отправляет на Украину больше всего и боевых танков, и зенитных самоходных установок Gepard, и бронетранспортеров.

Ранее Писториус сообщил, что через одну-две недели правительство Германии вынесет решение относительно поставок ракет дальнего действия Taurus на Украину. По словам министра, долгое обсуждение по вопросу поставки вооружения связано не с недоверием к ВСУ из-за их использования дальнобойных ракет, а с обеспечением безопасности жителям Германии.