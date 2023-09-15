15 сентября, 18:55Политика
Министр обороны ФРГ вышел из себя в разговоре с мэром Киева
Фото: AP Photo/Petr David Josek
Глава Минобороны Германии Борис Писториус разозлился во время разговора с мэром Киева Виталием Кличко в Мюнстере после его вопроса о возможной отправке Украине крылатых ракет Taurus. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на конференцию по случаю 375-летия подписания Вестфальского мира.
Мэр Киева снова подчеркнул на пресс-конференции, насколько Украине важны поставки Taurus.
"Я несколько удивлен. Почему вы постоянно акцентируете внимание на этом маленьком аспекте, по которому у нас нет стопроцентного консенсуса?" – заявил министр ФРГ с заметным раздражением в ответе.
Кроме того, Писториус был недоволен, что никто не выделяет огромную поддержку Германией украинской стороны. Несмотря на это, глава Минобороны Германии отметил, что они не торопились в вопросе поставок танков Leopard, поскольку ожидали ответа от США.
Однако министр добавил, что сейчас ФРГ отправляет на Украину больше всего и боевых танков, и зенитных самоходных установок Gepard, и бронетранспортеров.
Ранее Писториус сообщил, что через одну-две недели правительство Германии вынесет решение относительно поставок ракет дальнего действия Taurus на Украину. По словам министра, долгое обсуждение по вопросу поставки вооружения связано не с недоверием к ВСУ из-за их использования дальнобойных ракет, а с обеспечением безопасности жителям Германии.
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