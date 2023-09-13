Германия передала Украине еще 20 БМП Marder с боеприпасами

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Германия поставила Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами за неделю. Она довела общее число переданных машин до 60, сообщается на сайте правительства ФРГ.

Также за неделю Киеву передали две бронированные машины для разминирования Wisent 1, 20 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun и 3 тысячи артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ультимативной форме потребовал от немецкой коллеги Анналены Бербок передать украинской армии дальнобойные ракеты Taurus. Глава немецкого внешнеполитического ведомства в свою очередь объяснила решение не поставлять ВСУ данные ракеты опасениями Германии, что украинские военные будут наносить с их помощью удары вглубь России.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не планирует поставлять Украине ракеты дальнего радиуса Taurus вслед за США, которые могут принять решение о поставке дальнобойных ракет ATACMS украинской стороне.

Также Кулеба заверил, что в случае поставок ВСУ ракет большой дальности Taurus Киев не будет их использовать за пределами Украины. Он также отметил, что решение о поставках ракет зависит только от канцлера ФРГ Олафа Шольца.

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