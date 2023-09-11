Германия заявила, что не планирует поставлять Украине ракеты вслед за США – СМИ

Фото: depositphotos/mikdam

Берлин не планирует поставлять Украине ракеты дальнего радиуса Taurus вслед за США, которые могут принять решение о поставке дальнобойных ракет ATACMS украинской стороне, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Берлин не обязательно станет поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus только потому, что США могут решить направить ракеты дальнего радиуса действия Украине", – сказал он.

Писториус добавил, что в украинском конфликте нет автоматизма. По его словам, немецкая сторона пока что не приняла окончательного решения о поставке ракет Киеву.

Ранее СМИ заявляли, что американский лидер Джо Байден может уже в ближайшее время принять решение по отправке ракет большей дальности Украине.

Позже руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер отмечал, что позиция США относительно возможных поставок Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS осталась прежней, американская сторона не планирует передавать их Киеву.



ООН выразила беспокойство из-за отправки кассетных боеприпасов на Украину