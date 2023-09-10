Байден близок к решению отправить ракеты большой дальности ATACMS Украине – СМИ

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Президент США Джо Байден может уже в ближайшее время принять решение по отправке ракет большей дальности Украине, сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Белого дома.

До этого первый заместитель помощника американского лидера по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что администрация США не исключает начала поставок ВСУ дальнобойных ракет ATACMS, однако пока не готова объявить о таком шаге.

Файнер отметил, что Штаты планируют обеспечивать Киев вооружениями, которые позволят добиваться успеха на поле боя.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму более миллиарда долларов. Он сделал это на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

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