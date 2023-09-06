06 сентября, 21:59Политика
Блинкен объявил о выделении США помощи Украине на 1 млрд долларов
Фото: depositphotos/palinchak
Вашингтон выделит Украине дополнительную военную помощь на сумму более одного миллиарда долларов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
О выделении нового пакета военной помощи он объявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
"Сегодня мы объявляем о новой помощи на общую сумму более одного миллиарда долларов, включая 665,5 миллиона долларов на военную и гражданскую помощь", – передает его слова ТАСС.
Ранее ряд СМИ отмечали, что Блинкен во время визита в Киев, куда он прибыл утром 6 сентября, может объявить о выделении Украине нового пакета помощи на более чем 1 миллиард долларов.
Позже Пентагон заявил, что в рамках пакета военной помощи планирует передать Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams, а также оборудование для украинских средств ПВО, боеприпасы для HIMARS, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, тактические аэронавигационные системы, артиллерийские и минометные снаряды, патроны, запчасти и другое
В конце августа Соединенные Штаты анонсировали новый пакет военной помощи для Украины стоимостью 250 миллионов долларов. Американские власти планировали поставить Киеву дополнительное оборудование для разминирования, боеприпасы для артиллерии и систем HIMARS, ракеты для ПВО и более трех миллионов патронов.
Западные страны передадут Украине десять танков Abrams в середине сентября
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