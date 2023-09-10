Шольц не дал прямого ответа на вопрос о возможных поставках Киеву крылатых ракет Taurus

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Канцлер Германии Олаф Шольц не смог дать прямого ответа на вопрос о том, когда будет принято решение о возможных поставках Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus. Об этом сообщает ТАСС.

Глава правительства ФРГ указал на то, что власти передали Украине зенитные самоходные установки, системы противовоздушной обороны IRIS-T и ракеты для зенитного ракетного комплекса Patriot. При этом на вопрос о том, когда Германия поставит Taurus Украине, Шольц ушел от ответа.

"Мы поставили много артиллерийских средств, танков. Это вещи, на поставках которых мы концентрируем наше внимание и которые именно сейчас важны. Ведь вообще никто наверняка не знает, как долго еще будет продолжаться война", – подчеркнул канцлер Германии.

Отмечается, что Шольц неоднократно предупреждал о том, что все вопросы поставок оружия согласовываются с партнерами, в том числе и с США. По его словам, приоритетом Германии по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами.

Ранее сообщалось, что итоговая декларация саммита G20 в Нью-Дели, не содержащая осуждения Москвы, нарушила планы канцлера ФРГ Олафа Шольца "отвесить пощечину" России. Год назад на саммите G20 на Бали была принята декларация, в которой осуждалась спецоперация РФ на Украине. Ее принятие на Западе называли "звучной пощечиной" России и писали об изоляции Москвы, а теперь ситуация во взглядах на украинский конфликт изменилась.