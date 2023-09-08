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Планы американской стороны по поддержке Киева станут причиной гибели еще десятков тысяч украинцев и потери территорий. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на статью бывшего офицера ВС США Дэниела Дэвиса для 19FortyFive.

"Продолжение конфликта не сводится к тому, чтобы отправлять Киеву еще больше денег и очередную партию танков, бронетранспортеров и гаубиц. Без обученных и опытных войск никакое количество техники и снаряжения не переломит ситуацию", – заявил Дэвис.

Военный добавил, что Вооруженные силы Украины после своего провала продемонстрировали неспособность победить в противостоянии с российской стороной. В этой связи, продолжил Дэвис, дополнительная поддержка Запада не поможет Киеву переломить ход конфликта и только приведет к еще большим жертвам.

Ранее он заявлял, что граждане Украины теряют свои жизни из-за ложных надежд одержать победу, которые им дают киевские власти. Спровоцировать катастрофические последствия способны любые попытки втянуть украинскую сторону в зону ответственности НАТО, уточнил Дэвис.

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