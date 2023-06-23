Шольц заявил, что Украина признала отсутствие перспектив вступления в НАТО

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Украинские власти признали, что сейчас у страны нет шансов вступить в Североатлантический Альянс. Об этом сообщает издание ZDF со ссылкой на слова канцлера Германии Олафа Шольца.

По его словам, власти Киева сами заявили, что о вступлении в НАТО не может быть и речи, пока конфликт на Украине не окончен. Шольц добавил, что на данный момент главным приоритетом является укрепление боеспособности Украины.

Ранее СМИ сообщали о том, что французские власти поменяли свою позицию касательно вступления Украины в Североатлантический альянс и теперь рассматривают подобную возможность как гарантию безопасности для Киева.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс выступает против заморозки конфликта на Украине и соглашений на условиях российской стороны.

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