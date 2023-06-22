Украинское контрнаступление не оправдывает ожиданий Запада – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Контрнаступление не оправдывает ожиданий западных политиков, пишет CNN со ссылкой на двух представителей западных стран и высокопоставленного представителя Пентагона.

Как передает издание мнение представителя страны Запада, наступление киевских властей "не оправдывает ожиданий ни по одному из направлений". В то же время линия обороны российских войск позволяет эффективно отражать ракетными ударами атаки Украины.

Кроме того, источник сообщил, что ВСУ демонстрируют "уязвимость" в преодолении минных полей.

Ранее в Минобороны Украины признали, что контрнаступлении столкнулось с трудностями и сопротивлением. По словам замглавы ведомства Анны Маляр, украинская армия будет продвигаться постепенно.

Многие украинцы хотят, чтобы боевые действия проходили очень быстро, как в кино, добавила замминистра. Однако в жизни так не происходит.

Путин заявил, что Запад передает Украине образцы боевой техники прошлого поколения