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Армия РФ в настоящее время сдерживает контрнаступление не украинских войск, а группировки Североатлантического альянса, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"Правильнее говорить, что наши войска сдерживают контрнаступление так называемой группировки НАТО, где в качестве живой силы используются военнослужащие Украины", – цитирует его РИА Новости.

До этого Нарышкин отметил, что многие западные военные аналитики сомневаются в успехе контрнаступления Украины, а цели Киева оцениваются как недостижимые.

В свою очередь, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр попросила не измерять результаты контрнаступления ВСУ исключительно населенными пунктами и пройденными километрами. Она предупредила, что самый мощный удар украинских войск еще впереди.

Однако в США считают, что командование украинской армии может в скором времени приостановить контрнаступление на линии боевого соприкосновения, чтобы осуществить переоценку тактики.



Эксперты прокомментировали результаты контрнаступления ВСУ