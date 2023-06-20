Фото: AP Photo/Libkos

За минувшую неделю украинская сторона потеряла более 2,3 тысячи бойцов, рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, наибольший ущерб войскам противника был нанесен на донецком направлении.

"Было уничтожено порядка 2,3 тысячи украинских боевиков и иностранных наемников. Самые большие потери у вооруженных формирований Украины, на донецком направлении – более 1,5 тысячи военнослужащих", – передает РИА Новости его слова.

Марочко уточнил, что российской армии удалось ликвидировать около 60 автомобилей, свыше 30 бронемашин, а также примерно 40 артиллерийских систем, в том числе находящихся на вооружении стран Североатлантического альянса.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как военнослужащие батальона "Восток-Ахмат" активно отражают попытки украинских войск прорвать оборону на запорожском направлении. По его словам, благодаря слаженным действиям российских бойцов ВСУ вынуждены тратить боезапасы без какого-либо урона для российской армии.

В США сообщили, что командование украинской армии может в скором времени приостановить контрнаступление на линии боевого соприкосновения, чтобы осуществить переоценку тактики.

До этого глава СВР России Сергей Нарышкин заявил, что многие западные военные аналитики сомневаются в успехе контрнаступления Украины, а цели Киева оцениваются как недостижимые.



Российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении