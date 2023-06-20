В Киеве заявили, что контрнаступление ВСУ идет по плану

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что контрнаступление ВСУ идет по плану. Об этом он сообщил в интервью местному телеканалу.

Данилов утверждает, что содержание плана контрнаступления знает лишь ограниченный круг лиц. Вместе с тем он призвал не ожидать, что боевые действия закончатся за пару дней.

Ранее сообщалось, что командование украинской армии может в скором времени приостановить контрнаступление на линии боевого соприкосновения, чтобы осуществить переоценку тактики.

До этого глава СВР России Сергей Нарышкин заявил, что многие западные военные аналитики сомневаются в успехе контрнаступления Украины, а цели Киева оцениваются как недостижимые.

Минобороны Великобритании проанализировало причины неудач контрнаступления ВСУ