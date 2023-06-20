01:40Политика
В Киеве заявили, что контрнаступление ВСУ идет по плану
Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что контрнаступление ВСУ идет по плану. Об этом он сообщил в интервью местному телеканалу.
Данилов утверждает, что содержание плана контрнаступления знает лишь ограниченный круг лиц. Вместе с тем он призвал не ожидать, что боевые действия закончатся за пару дней.
Ранее сообщалось, что командование украинской армии может в скором времени приостановить контрнаступление на линии боевого соприкосновения, чтобы осуществить переоценку тактики.
До этого глава СВР России Сергей Нарышкин заявил, что многие западные военные аналитики сомневаются в успехе контрнаступления Украины, а цели Киева оцениваются как недостижимые.
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