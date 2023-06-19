МО РФ заявило об активных попытках наступления ВСУ на южнодонецком и донецком направлениях

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За минувшие сутки наиболее активные попытки наступления украинской армии были замечены на двух участках фронта, рассказало российское министерство обороны, опубликовав в своем телеграм-канале ежедневную сводку о ходе спецоперации РФ на Украине.

"В течение суток наиболее активные попытки наступательных действий подразделения ВСУ предпринимали на южнодонецком и донецком направлениях", – говорится в публикации ведомства.

Так, силами "Южной" группировки войск удалось отбить четыре вражеских атаки вблизи населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка в ДНР.

В ходе боев украинские войска потеряли свыше 340 бойцов, две ББМ, установку Krab, пять автомобилей и гаубицы Д-20 и "Мста-Б".

Кроме того, две атаки ВСУ были также отражены в районе села Малая Токмачка в Запорожской области. Российской армии удалось вывести из строя два танка, два бронеавтомобиля и 10 боевых машин пехоты противника.

Ранее СМИ сообщили, что некоторые украинские танкисты имитируют поломки техники, чтобы не идти в наступление на российские позиции. По данным прессы, таким способом ВСУ пытаются обмануть командиров, чтобы избежать боя.

До этого стало известно, что войска Украины потеряли больше половины личного состава из наступающих на южнодонецком направлении. Кроме того, атаки ВСУ были отражены в районе населенного пункта Равнополь, а также в районах южнее Новоданиловки и Малой Токмачки.



Войска РФ отразили 13 атак ВСУ на нескольких направлениях