Российские военные ликвидировали колонну ВСУ в ЛНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России ликвидировали военную колонну ВСУ юго-западнее города Кременная в ЛНР, пишет РИА Новости со ссылкой на военного эксперта, подполковника в отставке Андрея Марочко.

По его словам, колонна следовала по направлению Серебрянского лесничества. После передачи координат артиллерийским подразделениям был осуществлен огневой удар, в результате которого она была ликвидирована. Колонна состояла из шести единиц автомобильной техники.

Согласно предварительной информации, украинская армия потеряла около 20 человек личного состава.

Вместе с этим Марочко рассказал, что российские Вооруженные силы предотвратили попытку прорыва ВСУ на купянском направлении в районе населенного пункта Стельмаховка. Осуществить упреждающий удар по бойцам украинской стороны удалось с помощью аэроразведки и своевременного выявления целей.

Ранее в Минобороны сообщили, что расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" Западного военного округа уничтожил управляемой ракетой американский HIMARS. Российская армия продолжает наносить ракетные удары по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ.

Минобороны Великобритании проанализировало причины неудач контрнаступления ВСУ