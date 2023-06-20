Кадыров сообщил об отражении попытки ВСУ прорвать оборону на запорожском направлении

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Военнослужащие батальона "Восток-Ахмат" активно отражают попытки украинских войск прорвать оборону на запорожском направлении. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, благодаря слаженным действиям российских бойцов ВСУ вынуждены тратить боезапасы без какого-либо урона для российской армии. Так, глава Чечни поделился видео, на котором украинские подразделения обстреливают жилой сектор, откуда солдаты ВС РФ предусмотрительно эвакуировали мирных жителей.

"При этом мы не отрицаем, что наши бойцы лишают противника возможности корректировки огня, оперативно сбивая вражеские беспилотники", – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он добавил, что российские войска благодаря хорошему материально-техническому оснащению могут эффективно отражать любые наступательные и разведывательные действия ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что армия России нанесла ракетный удар по местам хранения техники иностранного производства.

До этого в военном ведомстве рассказали об активных попытках наступления украинских подразделений на южнодонецком и донецком направлениях.

Эксперты прокомментировали результаты контрнаступления ВСУ