Минобороны РФ опубликовало кадры попадания в крышу башни немецкого танка Leopard-2A6, который получили украинские войска, дроном-камикадзе РФ. Видео было размещено в телеграм-канале ведомства.

На кадрах видно, как беспилотник пикирует точно в крышу машины. Также в ролике была показана характерная для немецкого танка защита носа башни. Отмечается, что в момент поражения он двигался. По информации ведомства, Leopard оказался поражен на запорожском направлении.

Немецкие танки Leopard впервые заметили в зоне спецоперации в апреле 2023 года. Тогда российский военный рассказал, что одну из бронированных боевых машин обнаружили в болоте. Он предположил, что украинские бойцы не смогли доставить танк в тыл и бросили.

Ранее СМИ сообщили, что украинская армия потеряла большую часть БМП Bradley из-за просчетов Запада в отношении российских военных. Эксперты выделили две причины, почему произошел такой сценарий.

Во-первых, Киев и его союзники недооценили способности российской армии. Во-вторых, Украина и Запад возложили завышенные ожидания на поставленную технику и подготовку в странах Североатлантического альянса.