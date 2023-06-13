Минобороны РФ опубликовало кадры захвата немецких Leopard в зоне СВО

Российские военнослужащие захватили в зоне спецоперации немецкие танки Leopard-2A6 и американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley. Соответствующие кадры опубликованы в телеграм-канале ведомства.

На видеозаписи российский боец находится примерно в двух метрах от военных машин. Как сообщили в Минобороны РФ, кадры были сделаны на запорожском направлении. Вся захваченную технику произвели в странах Запада.

"Некоторые боевые машины с работающими двигателями, что говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники", – прокомментировали в Минобороны РФ.

Немецкие танки Leopard впервые заметили в зоне спецоперации в апреле 2023 года. Тогда российский военный рассказал, что одну из бронированных боевых машин обнаружили в болоте. Он предположил, что украинские бойцы не смогли доставить танк в тыл и бросили.



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