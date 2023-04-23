Российские военные взяли в плен боевиков ВСУ из бригады "Эдельвейс"

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Российские военные захватили в плен украинских военнослужащих из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает телеграм-канал "Военкоры Русской Весны".

"Работа батальона ЛНР "Заря", теперь входящего во 2-й армейский корпус армии России", – указали военкоры.

На данный момент украинские военнопленные рассказывают о себе на экспресс-допросе.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее присвоил этой бригаде название "Эдельвейс", по аналогии с нацистскими горными стрелками. В годы Великой Отечественной войны такое название носила Первая горно-пехотная дивизия вооруженных сил нацистской Германии.

Президент России Владимир Путин назвал постыдным название "Эдельвейс" одной из бригад ВСУ. Он также добавил, что среди украинских военных популярны шевроны Das Reich, "Мертвая голова", "Галичина", которые использовали отряды СС, а на украинскую боевую технику наносятся опознавательные знаки Вермахта.

Боец ЧВК "Вагнер" ранее сообщил, что ВСУ бросают в Артемовске много оружия и боеприпасов. Он рассказал, что штурмовикам попадается очень много атрибутов с нацистской символикой, в особенности шевронов.