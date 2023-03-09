Посол России в США назвал позором присуждение участнице "Азова" награды в Белом доме

Фото: AP/TAСС/Mariam Zuhaib

Вручение награды International Women of Courage Award Юлии Паевской из националистического полка "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация) в Белом доме является позором и прославлением нацизма. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, его комментарий опубликовало посольство в телеграм-канале.

"В голове не укладывается, что в стенах Белого дома могут чествовать нацистов. Для тех, кто не знает: Паевская с позывным Тайра – украинская террористка-головорез, чьи руки обагрены кровью стариков, женщин и детей", – написал он.

Антонов назвал происходящее позором и предположил, что в США готовы прославлять нацизм только ради того, чтобы насолить России. По его словам, Вашингтону известно о том, что "Азов" исповедует человеконенавистническую, националистическую идеологию. Он напомнил, что в 2019 году американские конгрессмены выступали с требованием к госсекретарю включить батальон в перечень иностранных террористических организаций.

Посол считает, что правящим кругам США должно быть стыдно перед советскими и американскими ветеранами, которые жертвовали своими жизнями, освобождая мир от нацизма.

В 2022 году Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Против резолюции тогда проголосовали 50 стран, среди которых были, в том числе, США, Польша, Германия, Франция и Украина.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!