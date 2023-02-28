Хакеры RaHDit представили кадровые документы нацбатальона "Азов"

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Российская хакерская группировка RaHDit вскрыла около шести тысяч файлов со взломанных ими компьютеров кадровой службы национального батальона Украины "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация). Об этом информирует телеграм-канал "НемеZида".

Хакеры узнали о приказах боевых расчетов, перечни участников боевых действий за различные периоды, личные дела военных, а также их послужные списки и награждения.

Кроме того, группировка получила доступ к документам с информацией о нарушениях. Например, RaHDit узнал списки тех, кто уходил в самоволку.

Российские хакеры также анонсировали следующие расследования, сделанные на основании изученных документов.

В конце декабря прошлого года представители RaHDit выложили в Сеть данные более 70 сотрудников украинских "кибервойск". Опубликованная информация принадлежит профессиональным взломщикам из украинских Минобороны, Нацгвардии, учебных заведений, готовящих защитников информации, а также СБУ.

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