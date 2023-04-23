Украинский генерал Кривонос посоветовал ВСУ использовать тактику нацистов

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Украинским войскам следует проводить наступление в тех местах, где нет массового скопления российских войск, считает бывший заместитель командующего сил специальных операций ВСУ генерал-майор Сергей Кривонос. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, подобную тактику применяли нацисты при наступлении на СССР.

"Можно нарыть тысячу окопов, но если в них не будет людей, то это будет пшик. Вспомним пример "Линии Сталина", которая в 1941 году не сработала, <…> и немцы в течение двух–трех дней перешли их и продолжили свое наступление", – заявил Кривонос.

Генерал ВСУ также признал, что российская армия значительно превосходит украинскую по умению строить укрепления на местности. По словам Кривоноса, это объясняется тем, что Москва всегда уделяла внимание оборонительным сооружениям, а киевские власти игнорировали этот вопрос.

Ранее сообщалось, что британская разведка признала, что 800 километров построенных Россией укреплений сделают ее еще более грозным противником для Украины. Военные аналитики, опрошенные газетой El País, заявили, что при контрнаступлении Украины на хорошо укрепленные позиции России, потери ВСУ будут колоссальными.

