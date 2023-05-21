Группировка "Центр" нанесла огневое поражение 2 украинским бригадам и 1 полку – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военнослужащие ВС РФ вскрыли перемещение двух украинских бригад и одного полка и нанесли им огневое поражение артиллерией. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Центр" Александр Савчук.

По его словам, разведка российских сил обнаружила перемещения личного состава ВСУ на невском участке и в районе Серебрянского лесничества.

"В результате огневого воздействия артиллерийских подразделений группировки Центр противник понес значительные потери в личном составе и технике", – приводит слова Савчука РИА Новости.

Он также рассказал, что на краснолиманском направлении российские военнослужащие из РСЗО "Смерч" поразили позиции украинских военных.

Авиация ВС РФ нанесла удары по складам боеприпасов, опорным пунктам и пунктам временной дислокации ВСУ, резюмировал начальник пресс-центра.

Ранее Минобороны России сообщило о полном освобождении Артемовска штурмовыми отрядами "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации группировки войск "Юг". Бои за город шли несколько месяцев.