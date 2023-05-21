00:19Политика
Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Артемовска
Фото: AP/TAСС/Evgeniy Maloletka
Минобороны России заявило о полном освобождении Артемовска штурмовыми отрядами "Вагнер". Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.
"На Артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск завершено освобождение города Артемовск", – указано в сообщении.
Ранее боец ЧВК "Вагнер" сообщил, что российские силы в Артемовске ведут заключительные бои на окраинах города.
По словам бойца, ВСУ и российские штурмовые подразделения отделяет дорога Артемовск – Ивановское. Он заявил, что эта дорога и является "финишной прямой", на которую вышли российские силы.
20 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр назвала ситуацию в Артемовске критичной для Вооруженных сил Украины.
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