Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Артемовска

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Минобороны России заявило о полном освобождении Артемовска штурмовыми отрядами "Вагнер". Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

"На Артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск завершено освобождение города Артемовск", – указано в сообщении.

Ранее боец ЧВК "Вагнер" сообщил, что российские силы в Артемовске ведут заключительные бои на окраинах города.

По словам бойца, ВСУ и российские штурмовые подразделения отделяет дорога Артемовск – Ивановское. Он заявил, что эта дорога и является "финишной прямой", на которую вышли российские силы.

20 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр назвала ситуацию в Артемовске критичной для Вооруженных сил Украины.