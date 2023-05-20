Боец "Вагнера" сообщил о финишной прямой в освобождении Артемовска

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Российские силы в Артемовске ведут заключительные бои на окраинах города, сообщил РИА Новости боец "Группы Вагнера".

По его словам, были тяжелые бои, и сейчас противник контролирует менее километра территории города. Боец уточнил, что ВСУ и российские штурмовые подразделения отделяет дорога Артемовск – Ивановское. Он подчеркнул, что эта дорога и есть "финишная прямая", на которую вышли российские силы.

"У них остался небольшой угол. До противника 250 метров, у них остался коттеджный поселок и промзона", – добавил собеседник агентства.

Другой боец "Группы Вагнера" сообщил, что штурмовой отряд отбил один квартал на окраинах Артемовска. Он выразил уверенность, что на эти позиции украинские силы уже не вернутся.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска заняли более выгодные позиции в районе Артемовска. Кроме того, Вооруженным силам России удалось отразить семь атак ВСУ вблизи сел Красного и Богдановка в ДНР.