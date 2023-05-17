Киев будет отправлять в Артемовск только добровольцев из-за сложной ситуации – СМИ

Фото: ТАСС/пресс-служба главы ДНР Дениса Пушилина

Ситуация в Артемовске вышла из-под контроля настолько, что командующие отправляют туда только добровольцев, заявили украинские военные. Об этом сообщает New York Times.

"Украинские солдаты заявили, что ситуация внутри города стала настолько катастрофической, что их командиры присылают только добровольцев", – указано в материале.

Как отметил один из украинских военных, если кто-то из добровольцев попадает в Бахмут, то он может не выбраться оттуда. Его сослуживец назвал нахождение на территории Артемовска в данный момент безумием.

"Обстрелы не прекращаются", – заявил военнослужащий.

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что российские войска заняли более выгодные позиции в районе Артемовска. В ведомстве отметили, что на донецком направлении продолжается сражение за овладение западными кварталами Артемовска.

Вооруженным силам России удалось отразить семь атак украинской армии вблизи сел Красного и Богдановка ДНР, добавили в Минобороны.

До этого временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин отмечал, что российские силы перебросили подкрепления в Артемовск для усиления флангов на фоне напряженной ситуации в городе. Артемовск для Киева стал самой большой проблемой, поэтому они бросили туда достаточно серьезные резервы, сказал он.

