ВКС РФ разрушили путепровод в Красном, помешав переброске подразделений ВСУ в Артемовск

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВКС России уничтожили автомобильный путепровод в районе населенного пункта Красное в ДНР, помешав переброске подразделений Вооруженных сил Украины в Артемовск, сообщили в Минобороны РФ.

По этому путепроводу украинские военные перебрасывали подкрепление в Артемовск.

Также сообщается, что оперативно-тактическая и армейская авиация, а также огонь артиллерии Южной группировки войск поразили украинские подразделения в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка Донецкой Народной Республики.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин ранее рассказал, что российские силы перебросили подкрепления в Артемовск для усиления флангов на фоне напряженной ситуации в городе.

По его словам, на флангах развернулась непростая обстановка, там противник ведет себя наиболее активно. При этом, считает Пушилин, Артемовск для Киева стал самой большой проблемой, поэтому они бросили туда достаточно серьезные резервы.

Врио главы республики добавил, что в целом обстановка в Артемовске остается напряженной. Однако бойцы ЧВК "Вагнер" продолжают продвигаться вперед, отметил Пушилин. Сейчас на территории города остается все меньше зданий, которые находятся под контролем ВСУ, заключил он.