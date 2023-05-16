Пушилин заявил об усилении флангов в Артемовске

Фото: телеграм-канал "Пушилин Д.В."

Российские силы перебросили подкрепления в Артемовск для усиления флангов на фоне напряженной ситуации в городе. Об этом в эфире "Соловьев Live" рассказал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, на флангах развернулась непростая обстановка, там противник ведет себя наиболее активно. При этом, считает Пушилин, Артемовск для Киева стал самой большой проблемой, поэтому они бросили туда достаточно серьезные резервы.

"Как раз по флангам – основное направление для прощупывания обороны. Были у них определенные успехи, но, я вам скажу, перекинули мы с других участков наших ребят, усилили, поэтому, я думаю, ситуация там должна выровняться", – поделился Пушилин.

Врио главы республики добавил, что в целом обстановка в Артемовске остается напряженной. Однако бойцы ЧВК "Вагнер" продолжают продвигаться вперед, отметил Пушилин. Сейчас на территории города остается все меньше зданий, которые находятся под контролем ВСУ, заключил он.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что бойцы российской стороны отразили все удары украинской армии в районе Артемовска. В ведомстве поделились, что штурмовые отряды при поддержке ВДВ сражаются за овладение западными кварталами города.

Российские штурмовики освободили еще один квартал в северо-западной части Артемовска