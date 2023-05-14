Житель Артемовска рассказал, как бойцы ЧВК "Вагнер" спасли людей из заминированного дома

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Бойцы частной военной компании "Вагнер" спасли людей из заминированного ВСУ дома в Артемовске. Об этом рассказал эвакуированный из зоны боевых действий житель города Олег Корнеев.

"Мы увидели мину. У нас возле подвала кучка угля была, мы туда на свой страх и риск (ходили – Прим. ред.) – угля хоть полведра набрать, и опять в подвал. И ребята выскочили за углем, а рядом мина лежит", – передает РИА Новости его слова.

Мужчина добавил, что через несколько дней к дому смогли прорваться бойцы ЧВК "Вагнер". Они помогли мирным жителям выбраться из дома, находившегося под угрозой взрыва.

"Сначала услышали голос: "Живые кто есть?" <...> Они предупредили, молодцы: "Ребята давайте уходите в одну сторону подвала, эту сторону мы сейчас будем подрывать, чтобы сделать вам проход, чтобы вы могли вылезти", – вспоминает Корнеев.

После того, как все люди вышли из дома, бойцам удалось его разминировать, отметил житель Артемовска. По его словам, позднее выяснилось, что мина, которая была заложена в подвале, была с дистанционной активацией.

Ранее боец ЧВК "Вагнер" сообщил, что украинские солдаты расстреляли двух мирных жителей в Артемовске. По его словам, боевики ВСУ застрелили заложников во время "зачистки" дома.

Другой военнослужащий рассказал, как российские солдаты выводили мирных граждан, которые находились в подвале дома в административном центре Артемовска. Он отметил, что в этом доме были и бойцы ВСУ, однако они позволили мирным жителям выйти на улицу. После этого, оставшись зажатыми в доме, украинские боевики начали сдаваться российским военнослужащим.



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