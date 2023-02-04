Украинский военнопленный сознался в расстреле мирных жителей в Мариуполе

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Попавший в плен солдат ВСУ Владислав Кулык, который служил в 56-й бригаде морской пехоты, рассказал о расстреле 8 мирных жителей по приказу командира в районе завода имени Ильича в Мариуполе. Об этом он сообщил в разговоре с РИА Новости.

Инцидент произошел 22 марта прошлого года. По словам пленного солдата, дежурный наблюдатель его подразделения увидел нескольких людей в районе завода и доложил об этом старшему позиции – старшему лейтенанту Олегу Колмачевскому. Тот дал приказ стрелять, и украинские солдаты расстреляли людей из автоматов.

Пленный рассказал, что в группе были семь мужчин и одна женщина.

"Мы задавали вопрос старшему позиции: "Зачем открывался огонь?" Он нам ответил на это, что ему дали приказ, что это переодетые военные или корректировщики", – рассказал украинский военнопленный.

До этого другой пленный украинский солдат сознался в убийстве девяти гражданских в Волновахском районе ДНР в марте прошлого года. Семь человек, в том числе трех женщин, он убил выстрелом из гранатомета по жилому дому по приказу военного командования.

Еще двоих мужчин украинский военнослужащий убил, когда его колонна отступала после поражения в бою с Вооруженными силами РФ. Также, по словам пленного солдата, во время отступления две украинские БМП оставались на прикрытии – они стреляли по жилым домам.

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