В Херсонской области сообщили, что ВСУ делают из Снигиревки военную базу с танками

Фото: Москва 24/Александр Авилов

ВСУ делают из Снигиревки в Херсонской области военную базу с танками. Об этом РИА Новости сообщил глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

По его словам, украинские военные в нарушение международного гуманитарного права маскируются под мирных граждан и размещают свои подразделения в жилых домах. Склады с боеприпасами солдаты ВСУ устраивают в местных гаражах.

Как сообщил Барбашов, подходы к таким объектам минируют. Всего, по его словам, в Снигиревке находится около 20 танков. Барбашов отметил, что при отступлении украинские войска планируют использовать мирных жителей как живой щит.

Ранее пленный украинский солдат сознался в убийстве девяти гражданских в Волновахском районе ДНР. Семь человек, в том числе трех женщин, он убил выстрелом из гранатомета по жилому дому по приказу военного командования.

Еще двоих мужчин украинский военнослужащий убил, когда его колонна отступала после поражения в бою с Вооруженными силами РФ. Также, по словам пленного солдата, во время отступления две украинские БМП оставались на прикрытии – они стреляли по жилым домам.

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