ВСУ обстреляли приграничное село Николаево-Дарьино Курской области

Фото: телеграм-канал ''Роман Старовойт''

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле приграничных районов региона со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

"В пятницу ВСУ обстреляли приграничное село Николаево-Дарьино в Суджанском районе. Зафиксировано 5 прилетов по складским помещениям зернохранилища одного из сельхозпредприятий", – заявил глава региона.

Старовойт уточнил, что среди населения никто не пострадал, а здания получили "значительные повреждения".

Губернатор Курской области также сообщил о нарушении электроснабжения в селах Николаево-Дарьино и Свердликово. В последнем ремонт линий электропередачи уже завершен, в Николаево-Дарьине продолжают работать специалисты.

Ранее сообщалось, что власти Брянской области объявили о продлении желтого уровня террористической опасности в регионе. Об отмене ограничений будет объявлено дополнительно.

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