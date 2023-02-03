Желтый уровень террористической опасности продлили в Брянской области

Фото: телеграм-канал "AV БогомаZ"

Власти Брянской области объявили о продлении желтого уровня террористической опасности в регионе. Соответствующая информация появилась на официальном сайте областного правительства.

"Решением председателя антитеррористической комиссии, губернатора на территории Брянской области с 14:00 3 февраля установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности", – отмечается в заявлении.

Также в правительстве добавили, что об отмене желтого уровня жителям сообщат дополнительно. Решение о его введении было принято на фоне сохраняющейся угрозы терактов.

Местных жителей просят не поддаваться панике и быть внимательными. Гражданам следует сообщать в полицию о подозрительных личностях или предметах, которые могут представлять опасность. Также власти просят всегда иметь при себе документы. В свою очередь, региональные спецслужбы работают в усиленном режиме.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли ракетный удар по территории Стародубского муниципального округа в Брянской области. Российская система ПВО отразила атаку.

Всего было сбито четыре ракеты. Уточнялось, что в результате случившегося никто не пострадал, разрушений не было.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Новости часа: системы ПВО сбили ракету ВСУ под Брянском

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!