Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин назвал главной задачей устранить возможность обстрела ВСУ приграничных районов РФ. Об этом президент России заявил на совещании по восстановлению жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных регионах в результате ЧС.

"Конечно, приоритетная задача – ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства", – передает ТАСС слова главы государства.

По словам Путина, главной темой на совещании является помощь жителям Крыма, Белгородской, Брянской и Курской областей. Дома и квартиры живущих там людей повреждены или разрушены в результате обстрела военными Киева.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин организует собрание по вопросу восстановления жилья в приграничных районах, которое было разрушено после атак ВСУ.

На повестке также будет стоять вопрос восстановления разрушенных домов после ЧС.



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