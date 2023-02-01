Путин проведет совещание по вопросу восстановления разрушенных после атак ВСУ домов

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Владимир Путин организует собрание по вопросу восстановления жилья в приграничных районах, которое было разрушено после атак ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

На повестке также будет стоять вопрос восстановления разрушенных домов после ЧС.

"Речь идет о том, что у нас есть целый ряд регионов, где в результате нападений, бомбежек нацистских формирований с Украины были разрушены инфраструктура, частные дома, объекты общего пользования", – цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что все подобные здания следует восстановить или компенсировать их жителям потери.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт рассказал, что ВСУ обстреляли село Волфино Глушковского района. После атаки четыре населенных пункта остались без света: села Волфино и Попово-Лежачи, поселки Теткино и Краснооктябрьский.

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