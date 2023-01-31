ВСУ второй раз за день обстреляли Брянскую область

Фото: телеграм-канал "AV БогомаZ"

ВСУ второй раз за день нанесли удар по Брянской области. На этот раз под обстрел попал Новозыбковский городской округ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Как уточнил глава области, в результате обстрела нет пострадавших или разрушений гражданских объектов. Однако в двух населенных пунктах нарушено электроснабжение. На месте уже работают оперативные службы, по словам Александра Богомазова.

ВСУ уже наносили удар по Брянской области во вторник, 31 января. Под минометный обстрел попало село Ломаковка. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

В населенном пункте было нарушено электроснабжение после обстрела, а также различные повреждения получили 17 домов. На данный момент электроснабжение в селе Ломаковка восстановлено, сообщил Александр Богомаз.

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