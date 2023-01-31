Путин поручил усилить досмотр транспорта в регионах с желтым уровнем угрозы терактов

Фото: TACC/Виталий Невар

Владимир Путин поручил усилить досмотр и контроль за передвижением транспорта через границы российских регионов на территориях, где действует желтый уровень террористической опасности. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, автомобили будут досматривать с помощью технических средств обнаружения оружия и взрывчатки.

В настоящее время желтый уровень террористической опасности установлен в Севастополе, Брянской, Белгородской и Курской областях, а также в некоторых районах Крыма, Краснодарского края и Воронежской области.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в результате обстрела села Безлюдовка в Белгородской области пострадали два человека. По его словам, мужчины получили осколочные ранения и контузию.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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