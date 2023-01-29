ВСУ обстреляли мост через реку в Запорожской области – Рогов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВСУ нанесли удар по железнодорожному мосту, идущему через реку в Мелитопольском районе Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации региона, лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сегодня около 12:30 террористы <...> нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по мосту через реку Молочную в селе Светлодолинское", – написал он в своем телеграм-канале.

Рогов уточнил, что в этот момент на мосту шли ремонтные работы. По его словам, в результате обстрела есть погибшие и раненые из числа мирных жителей.

Накануне ВСУ нанесли удар по больнице в поселке Новоайдар в ЛНР, в которой оказывалась медпомощь российским военным. В результате погибли 14 человек, еще 24 человека получили ранения.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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