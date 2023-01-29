В МИД РФ назвали отсутствие реакции НАТО на обстрелы ЛНР вовлеченностью в конфликт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Отсутствие реакции американской стороны и стран-членов Североатлантического альянса на атаки ВСУ по больницам в ЛНР и Херсонской области говорят о прямой вовлеченности в противостояние. Об этом сообщает сайт российского министерства иностранных дел.

"Преднамеренный обстрел действующих гражданских медицинских учреждений и целенаправленное убийство мирных граждан являются тяжкими военными преступлениями киевского режима и его западных хозяев", – подчеркнули в ведомстве.

В министерстве также отметили, что Запад предлагает организовать трибунал против России, однако он не говорит о суде над Киевом. По мнению российских дипломатов, это представляет собой желание отвлечь внимание от собственной ответственности.

Все причастные к обстрелам медучреждений понесут соответсвующее наказание, заключили в МИД РФ.

29 января украинская сторона обстреляла из HIMARS медучреждение в поселке Новоайдар в ЛНР. В СК РФ заявили, что в результате удара скончались 14 человек. 24 пациента и медперсонала больницы получили ранения разной степени тяжести.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с данным инцидентом.

Из обстрелянной ВСУ больницы в Новоайдаре эвакуировали людей

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