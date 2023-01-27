01:13Происшествия
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"
В ночь с четверга на пятницу ВСУ несколько раз обстреляли Донецк. Об этом сообщает телеграм-канал представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Всего на момент публикации новости украинские войска выпустили 13 снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка:
- 23:45 – 3 снаряда;
- 00:22 – 4 снаряда;
- 00:27 – 3 снаряда;
- 00:35 – 3 снаряда;
Кроме того, в 00:28 ВСУ в очередной раз обстреляли Макеевку, выпустив четыре снаряда натовского калибра.
Ранее украинские войска атаковали Ясиноватую в ДНР из реактивной системы залпового огня. Сообщалось, что атака произошла в 22:10 по московскому времени, ВСУ выпустили порядка 10 ракет.
Новости часа: ВСУ обстреляли Макеевку
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