Под обстрел ВСУ попало село Муром Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"В результате обстрела повреждена линия электропередачи, без света остается примерно половина села", – отметил губернатор.

По словам Гладкова, в результате обстрела пострадавших нет. На данный момент на месте инцидента находятся аварийные бригады и оперативные службы, которые устраняют последствия обстрела.

Ранее Гладков заявил, что в Белгородской области за время обстрелов со стороны Украины погибли 25 мирных жителей. Кроме того, пострадали еще 96 человек.

Родным погибших и пострадавших в результате обстрелов оказывают финансовую помощь в таком же размере, как и военнослужащим в зоне боевых действий, добавил губернатор.



Гладков заявил, что с начала СВО жертвами обстрелов в Белгороде стали 25 мирных жителей

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!