15:47Происшествия
Под обстрел ВСУ попало село Муром Белгородской области
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
"В результате обстрела повреждена линия электропередачи, без света остается примерно половина села", – отметил губернатор.
По словам Гладкова, в результате обстрела пострадавших нет. На данный момент на месте инцидента находятся аварийные бригады и оперативные службы, которые устраняют последствия обстрела.
Ранее Гладков заявил, что в Белгородской области за время обстрелов со стороны Украины погибли 25 мирных жителей. Кроме того, пострадали еще 96 человек.
Родным погибших и пострадавших в результате обстрелов оказывают финансовую помощь в таком же размере, как и военнослужащим в зоне боевых действий, добавил губернатор.
Гладков заявил, что с начала СВО жертвами обстрелов в Белгороде стали 25 мирных жителей
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