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06:46

Политика

Российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Командир танкового подразделения ВС России рассказал об уничтожении в южном секторе спецоперации опорного пункта ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы находимся в Запорожской области. Выполняем задачи по уничтожению украинских боевиков и националистических батальонов", – рассказал командир.

Он уточнил, что текущей задачей является уничтожение опорных пунктов противника. После получения координат танк выдвигается на огневую позицию.

Опорный пункт был поражен с расстояния в шесть километров.

Ранее командир одного из артподразделений Вооруженных сил России рассказал об интенсивности работы ударов ВС России по позициям ВСУ на запорожском направлении. По его словам, артиллерия работает круглосуточно и за сутки делает до 25 выездов на огневую позицию.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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