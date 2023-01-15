ВСУ признались, что оставили Соледар – СМИ

Фото: Миничтерство обороны РФ

Украинские военнослужащие признали, что оставили Соледар в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-издание Украины Страна.ua.

"Командир ВСУ с позывным Мадьяр заявил, что россияне заняли промзону у рудника № 7 в Соледаре, которую ранее удерживали ВСУ", – говорится в сообщении.

Издание приводит слова украинского военного, который заявил, что на данный момент фронт находится за пределами Соледара.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя освобождение Соледара, призвал не спешить с прогнозами относительно хода спецоперации. По его мнению, об успехах можно будет говорить только после выполнения целей СВО.

До этого поступила информация, что вся территория Соледара взята под контроль силами ЧВК "Вагнер". Об этом рассказал основатель организации Евгений Пригожин.

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